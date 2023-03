ESPAGNE: La Coopérative d’habitat « TAKKU LIGUEY  » s’engage pour le développement

Le week-end dernier a servi de prétexte aux membres de la coopérative d’habitat et de co-développements pour tenir l’Assemblée générale ordinaire de ladite structure. Deux jours durant, des sénégalais venus d’horizons diverses d’Espagne ont passé en peigne fin les activités menées, les difficultés rencontrées pour enfin dégager des perspectives.

L’ouverture des travaux s’est déroulée en présence de SEM Marieme SY Ambassadrice du Sénégal et du Vice- consul Demba Dia venu représenter le Consul Général Mouhamadou Moustapha Loum empêché. Dans son discours, SEM Marieme Sy s’est d’abord félicitée de la tenue de cette AG une occasion pour elle d’affirmer que l’état du Sénégal par le biais de ses démembrements a toujours la volonté d’appuyer et d’accompagner des structures de ce genre. Elle a ensuite fait un survol très détaillé du programme des 100.000 logements qui selon elle , est devenu une réalité et que ses services sont disposés à soutenir toutes les coopératives sénégalaises en situation régulière de tout bord et de toute obédience.

LE vice- Consul Demba Dia dans son intervention est revenu sur les 20 logements octroyés à la coopérative « takku liguey » , il a ensuite laissé entendre que le Consul général en déplacement au Sénégal fera tout ce qui en son pouvoir pour obtenir une rallonge de logement pour la coopérative. Poursuivant son intervention, SEM Dia a insisté sur la nécessité pour la communauté de s’organiser pour permettre à la tutelle d’assurer un suivi accru et une meilleure coordination des activités de cette dernière.

Prenant la parole au nom de la coopérative, le Président Adama Ndiaye connu pour son calme et sa sérénité n’est pas allé avec le dos de la cuillère, il a dénoncé avec rigueur et vigueur les promesses non tenues du gouvernement du Président Abdoulaye wade, qui, à travers son ambassadeur à l’époque en l’occurrence SEM. Abass Ndiour, avait promis un site à la coopérative à travers le programme « Une famille un Toit », et après de multiples démarches et voyages, la montagne selon lui a accouché d’une souris.

L’autre déception et non pas des moindres selon Mr Ndiaye est venue du gouvernement du Président Macky Sall, qui, en présence de la conseillère Awa Cheikh Mbengue, avait donné des instructions fermes d’octroi de dix hectares dans la zone de Daga Kholpa à la coopérative Takku Liguey d’Espagne. Jusqu’à aujourd’hui, ces instructions sont restées lettre morte ou simplement renvoyées aux calendes grecques.

A en croire Le Président Adama Ndiaye, ces déceptions répétées et accumulées avec les autorités sénégalaises ont servi de boussole à la coopérative qui a fini de jeter tout son dévolu sur le privé. Monsieur Ndiaye de poursuivre pour dire que cette option leur a servi de bouée de sauvetage car la structure qu’il dirige a acquis récemment 17 000m2 soit 55 parcelles situées dans la commune de Fandene sur le site dénommé Ndiobene. Revenant sur les 20 logements affectés à la coopérative Takku liguey dans le cadre des 100 000 logements, Monsieur Ndiaye espère recevoir une augmentation considérable pour satisfaire la demande qui a déjà atteint son paroxysme.

Présente dans la salle , en bandoulière son statut d’immigré, la Conseillère Économique Sociale et Environnementale Mme Awa Cheikh Mbengue durant sa prise de parole a reconnu toutes les promesses de son leader avant de s’engager á ne ménager aucun effort pour la concrétisation de ces dernières. Après les interventions des officiels ce fut le tour des exposants : Pape Ansou Fall , Elhadji Ndiaye , Banda Mbaye Représentant de l’Union Régionale des Coopératives de Construction de Thiès , Mamadou Agne, Tafsir Dia , Amadou Bocar Sam r,Mady Cise Ba Massow Fall Madio Diop Diagne , entre autres se sont succédés pour décortiquer le concept de Co- développement et ses corollaires face aux enjeux actuels.

Faire de la coopérative takkyu – un incubateur, une structure d’accompagnement destinée aux porteurs de projets en mettant à la disposition de ses adhérents des services indispensables au démarrage et au développement d’une entreprise innovante, ce sont du moins les avis les mieux partagés au cours de cette assemblée.

Les participants à l’AG ont pris la décision de doter de moyens nécessaires, adéquats et adaptés pour faire de leur structure un outil de résolution des problèmes basé sur l’intelligence collective. Opter pour une communication étroite et continue, assurer une gestion transparente des deniers de la coopérative, faire régner un climat de confiance entre les adhérents et œuvrer pour une collaboration saine et franche avec les autres structures telles sont entre autres résolutions prises par les participants à cette rencontre. Avant la fin des travaux, l’AG a entériné la décision de création d’une association qui servira d’interface entre la coopérative Takku liguey et co-développement, les autorités et autres structures.