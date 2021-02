Espagne: L’oreille d’un Sénégalais arrachée

Un Sénégalais a été victime d’agression en Espagne. Son oreille a été arrachée puis jetée dans les toilettes. Des agents de la police nationale ont arrêté un homme à Elche (Alicante) comme auteur présumé de coups et blessures et de haine. Après son acte barbare, le mis en cause a téléchargé une vidéo sur un réseau social populaire pour se moquer du compatriote, en proférant des propos racistes. La victime est un Sénégalais mais de nationalité espagnole.

Dans sa plainte, il a déclaré qu’il avait subi une grave agression physique de la part d’une personne qui lui avait arraché une partie de l’oreille. Il a également été sérieusement choqué par les insultes racistes que l’agresseur présumé avait postées dans une vidéo mise en ligne sur Internet. La vidéo effacée avait déjà été vue près de 1000 fois. L’agresseur, âgé de 22 ans et de nationalité espagnole, a été arrêté à de nombreuses reprises.