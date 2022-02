Espagne: Un sénégalais tombe pour drogue

La Garde civile de Calvià a arrêté un citoyen sénégalais comme auteur présumé d’un crime continu de vol et de trafic de drogue. À son domicile, les agents ont retrouvé quatorze téléphones portables volés, ainsi que des tablettes, des ordinateurs et des montres haut de gamme. Ils ont également trouvé un demi-kilo de marijuana et une quantité importante de cocaïne prête à la vente.

Selon la Garde civile, l’enquête a commencé après avoir pris connaissance d’une série de vols dans des établissements de Magaluf. Les agents ont réussi à identifier l’auteur présumé, qui a été arrêté à son domicile, où ils ont procédé à une perquisition avec autorisation judiciaire.

Des objets volés d’une valeur d’environ 10.000 euros

Là, les gardes ont trouvé de nombreux effets qui auraient été volés. Au total, quatorze téléphones, trois tablettes, plusieurs ordinateurs portables et des montres haut de gamme d’une valeur d’environ 10.000 euros. Dans la maison, il y avait aussi environ 500 grammes de marijuana, ainsi qu’une quantité importante de cocaïne disponible à la vente, des balances et d’autres outils pour manipuler la drogue. L’individu a été arrêté en tant qu’auteur présumé d’un crime continu de vol et d’un autre de trafic de drogue.