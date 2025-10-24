Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
thumb 1260x800 68fb3a0bd1b90 NYn3NNMC3t

Etats-Unis : Neuf migrants sénégalais arrêtés

24 octobre 2025 Société

Le 22 octobre, une opération de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) a eu lieu sur Canal Street à New York, ciblant la vente de produits contrefaits. Neuf migrants en situation irrégulière ont été arrêtés, dont cinq Sénégalais : M. Ndiaye, I. Sarr, S. Diop, M. Mboup et A. Sy.

L’ICE les a présentés comme des « criminels étrangers dangereux », les accusant de divers délits, allant de la contrefaçon et falsification à des violences et au trafic de drogues. La publication de leurs noms, photos et informations personnelles sur les réseaux sociaux a toutefois suscité une vive indignation, renseigne Les Échos dans son édition du vendredi 24 octobre.

Jugée humiliante et discriminatoire, cette pratique est dénoncée par des défenseurs des droits humains, qui y voient une atteinte à la présomption d’innocence et à la dignité des personnes, ajoute la même source.


Pour sa part, souligne Les Échos, l’administration américaine justifie cette démarche comme une politique de fermeté face à l’immigration irrégulière. Les critiques considèrent, eux, qu’il s’agit d’une communication sécuritaire visant à renforcer un discours xénophobe.

Tags

Vérifier aussi

thumb 1260x800 68d669108fcce zenmtsmrib

Fièvre de la Vallée du Rift (Fvr) : Trois nouveaux décès

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique vient de faire le point sur …

un commentaire

  1. doudou
    24 octobre 2025 at 13:33

    Nous sommes alles au Maroc pour defendre une femme qui a trouve un citoyen senegalais assis tranquillement dans un avion et l’a insulte, et nous avons applaudi, pourquoi ne pas aller liberer des milliers de senegalais dans les geoles un partout dans le monde?

    Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved