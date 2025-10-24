Etats-Unis : Neuf migrants sénégalais arrêtés

Le 22 octobre, une opération de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) a eu lieu sur Canal Street à New York, ciblant la vente de produits contrefaits. Neuf migrants en situation irrégulière ont été arrêtés, dont cinq Sénégalais : M. Ndiaye, I. Sarr, S. Diop, M. Mboup et A. Sy.
L’ICE les a présentés comme des « criminels étrangers dangereux », les accusant de divers délits, allant de la contrefaçon et falsification à des violences et au trafic de drogues. La publication de leurs noms, photos et informations personnelles sur les réseaux sociaux a toutefois suscité une vive indignation, renseigne Les Échos dans son édition du vendredi 24 octobre.
Jugée humiliante et discriminatoire, cette pratique est dénoncée par des défenseurs des droits humains, qui y voient une atteinte à la présomption d’innocence et à la dignité des personnes, ajoute la même source.
Pour sa part, souligne Les Échos, l’administration américaine justifie cette démarche comme une politique de fermeté face à l’immigration irrégulière. Les critiques considèrent, eux, qu’il s’agit d’une communication sécuritaire visant à renforcer un discours xénophobe.
Nous sommes alles au Maroc pour defendre une femme qui a trouve un citoyen senegalais assis tranquillement dans un avion et l’a insulte, et nous avons applaudi, pourquoi ne pas aller liberer des milliers de senegalais dans les geoles un partout dans le monde?