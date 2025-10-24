Etats-Unis : Neuf migrants sénégalais arrêtés

Partager Facebook

Le 22 octobre, une opération de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) a eu lieu sur Canal Street à New York, ciblant la vente de produits contrefaits. Neuf migrants en situation irrégulière ont été arrêtés, dont cinq Sénégalais : M. Ndiaye, I. Sarr, S. Diop, M. Mboup et A. Sy.

L’ICE les a présentés comme des « criminels étrangers dangereux », les accusant de divers délits, allant de la contrefaçon et falsification à des violences et au trafic de drogues. La publication de leurs noms, photos et informations personnelles sur les réseaux sociaux a toutefois suscité une vive indignation, renseigne Les Échos dans son édition du vendredi 24 octobre.

Jugée humiliante et discriminatoire, cette pratique est dénoncée par des défenseurs des droits humains, qui y voient une atteinte à la présomption d’innocence et à la dignité des personnes, ajoute la même source.

Pour sa part, souligne Les Échos, l’administration américaine justifie cette démarche comme une politique de fermeté face à l’immigration irrégulière. Les critiques considèrent, eux, qu’il s’agit d’une communication sécuritaire visant à renforcer un discours xénophobe.