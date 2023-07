Exploitation illégale de l’or à Saraya : Un activiste arrêté

Oudy Diallo, activiste, par ailleurs défenseur de l’environnement, a été arrêté samedi, à la suite d’une publication sur les réseaux sociaux, accusant le commandant de la Brigade de Saraya de complicité avec des Chinois.

Selon ses propos il aurait surpris le commandant de brigade assis sur une table à manger avec des chinois dans un hôtel de la place, afin de négocier des permis d’exploitation minière. Oudy Diallo affirme même avoir reçu des fichiers envoyés par ce dernier via WhatsApp pour lui prouver que ces Chinois détenaient des permis d’exploitation, et qu’il aurait aussitôt sauvegardé avant que l’expéditeur ne les supprime. Il a été appréhendé ce 1er juillet à son domicile et conduit à la brigade de gendarmerie de Mako, en attendant de faire face au procureur auprès du tribunal de grande instance de Kédougou.

Une arrestation qui commence à prendre de l’ampleur dans la région de Kédougou, selon Dakaractu. Une arrestation qui suscite moult commentaires et qui remet en question la présence incontrôlée des Chinois qui s’adonnent illégalement à l’exploitation de l’or.

Et pourtant, les communautés, surtout riveraines de la Falémé, ont toujours affirmé que les chinois bénéficiaient bel et bien de complicité au sein de l’administration et des FDS.