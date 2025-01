Exploitation minière : Bassirou Diomaye Faye veut plus de retombées auprès des populations locales

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Président Bassirou Diomaye Faye a déclaré que l’exploitation des ressources minières dans plusieurs localités du pays ne participe pas activement au développement territorial et ne profite pas aux populations locales. Selon lui, la prise en compte par l’Etat de la situation des populations vivant dans les zones minières devient une « priorité nationale ».

Le Président Bassirou Diomaye Faye a demandé aux Ministres en charge des Mines, des Collectivités territoriales, des Finances, de l’Economie et de l’Environnement de procéder, sous la supervision du Premier Ministre, à « l’évaluation nationale de l’impact économique, social et environnemental de l’exploitation minière sur le développement des localités polarisées », selon le communiqué du conseil des ministres du mercredi 29 janvier 2025. Il a indiqué l’urgence de faire le « point sur le Fonds d’Appui au Développement Collectivités territoriales et les investissements infrastructures sociales de base issus des prescriptions du Code minier. »

Par ailleurs, le chef de l’Etat a demandé au Gouvernement de définir avec les acteurs territoriaux un mécanisme consensuel d’amélioration des relations entre les sociétés minières et les populations à travers la préservation de l’environnement et du cadre de vie, la « promotion des emplois locaux et un meilleur encadrement de la Responsabilité sociétale d’Entreprise (RSE) ». Dans le cadre de la consolidation de la transparence dans le secteur minier, il a indiqué au Premier Ministre la « nécessité d’évaluer l’action combinée voire complémentaire de la Société des Mines de fer du Sénégal oriental (MIFERSO) et de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN) ».

En outre, il a demandé au « Gouvernement d’œuvrer, dans le cadre de la souveraineté sur nos ressources, à la mise en place du Comptoir commercial national de l’Or et satisfaire la forte requête de nos bijoutiers ».