Extradition vers Dakar : Madiambal Diagne fixé ce mardi

Sauf report de dernière minute, la Cour d’appel de Versailles doit rendre son délibéré ce mardi 3 mars concernant la demande d’extradition de Madiambal Diagne formulée par Dakar, renseigne Libération.

Le journal précise qu’après l’audience du 2 février dernier, les juges doivent trancher entre deux positions diamétralement opposées. D’un côté, la défense de Madiambal Diagne sollicite le rejet pur et simple de la demande d’extradition, invoquant notamment des motivations politiques et des risques liés aux droits fondamentaux. De l’autre, l’État du Sénégal assure avoir fourni les garanties de procédure exigées par la juridiction française afin d’obtenir son rapatriement.

Dans tous les cas, souligne la même source, cette décision intervient dans un contexte de décrispation judiciaire au Sénégal. L’affaire, liée notamment à un rapport de la CENTIF, avait conduit à l’incarcération de plusieurs proches du journaliste. Depuis, son épouse Mabintou Diagne ainsi que ses fils Mohamed et Sérigne Saliou ont obtenu la liberté provisoire.

Quant à Serigne Omar Mbaye, dernier suspect encore détenu pour association de malfaiteurs, il a été récemment remis en liberté par la Cour suprême du Sénégal. À ce stade, plus aucun mis en cause n’est maintenu en détention au Sénégal dans ce dossier.