Face à la presse, la Cojer signe et persiste: On doit soutenir le président Macky Sall »

La convergence des jeunesses républicaines (COJER) a tenu un point de presse, ce samedi. Selon eux, “la démocratie sénégalaise bien consolidée avec son Excellence Macky Sall, continuera sa belle progression”.

“Après la publication des résultats définitifs des élections législatives du 31 juillet 2022, la convergence des jeunesses républicaines (COJER) félicite la coalition Benno Bokk Yaakar pour cette victoire qui donne ainsi, une majorité au Président de la République”, a dit le Coordonnateur de la Cojer Nationale,Moussa Sow. Dans ce même sillage, la COJER invite tous les acteurs politiques à décerner un satisfecit au ministre de l’intérieur et à toute l’administration territoriale pour la bonne organisation de ces élections. En outre, la COJER remercie et félicite la tête de liste nationale, madame Aminata Touré qui, durant la campagne électorale, a sillonné tout le Sénégal du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest et du centre, à la rencontre des Sénégalaises.

En analysant les résultats issus des urnes, la COJER constate que plusieurs centres urbains ont voté pour l’opposition alors que le périphérique et le monde rural demeurent les bastions de la coalition Benno Bokk Yaakar.

“Et pourtant, le Plan Sénégal Émergent dans sa déclinaison et sa mise en œuvre, accorde de l’importance aussi bien pour les centres urbains et pour le monde rural. Le visage de notre capitale Dakar a changé avec la construction de la nouvelle ville de Diamniadio, la mise en place de 13 autoponts, la mise en circulation du Ter qui a amélioré considérablement le transport en masse des populations sur L’axe Dakar – Diamniadio.

Le BRT qui arrive en vitesse”. La COJER remercie et félicite le Président Pape Diop, président de la coalition Bokk Guiss Guiss Liggey pour la décision républicaine qu’il a prise, d’intégrer le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakar.

En prenant cette décision hautement salutaire, le Président Pape Diop montre clairement la voie à suivre à tous les députés républicains qui seraient tenter de suivre les opposants pyromanes. “La démocratie sénégalaise bien consolidée avec son Excellence Macky Sall, continuera sa belle progression, n’en déplaise à une certaine opposition qui rêvait déjà d’une cohabitation imaginaire et dangereuse pour la démocratie Sénégalaise.

Cette opposition politicienne, revancharde et manipulatrice à tout bout de champ, tente de discréditer une importante institution qu’est le Hcct en appelant au boycotte de l’élection des futurs membres”. Il faut noter que le Hcct est une institution qui a déjà prouvé son utilité car elle a pour mission d’accompagner le processus de développement de nos territoires en impliquant les élus locaux dans la formulation et la mise en œuvre des importantes politiques territoriales. “Nous ne sommes pas donc surpris par cette posture adoptée par l’opposition car elle tente vaille que vaille de saper les fondamentaux de notre République”. Le décret de l’élection des membres du HCCT a déjà été fixé, elle se tiendra à date échue comme indiqué par le décret. Pour terminer, la COJER demande à l’opposition d’être républicaine et l’exhorte à mettre en avant l’intérêt du Sénégal et des Sénégalais.

“Que le Président de la République renforce les jeunes parce que se sont des militants sincères”, a conclu, Moussa Sow.

DJANGA DIA