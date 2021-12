Face aux changements climatiques: Créer une synergie pour une agriculture plus performante

A Dakar s’est ouvert hier l’atelier national de validation des études de vulnérabilité du secteur de l’agriculture et de l’identification d’options d’adaptation face aux changements climatiques pour les régions de Louga, Thiès et Kolda.

Les effets des changements climatiques sur l’agriculture et ses conséquences sur la sécurité alimentaire et la nutrition constituent l’un des grands défis que l’humanité aura à affronter au cours des prochaines décennies. Selon le conseiller technique, Boubacar Dramé, l’agriculture sénégalaise, identifiée par le Plan Sénégal Emergent, comme étant le principal moteur de la sécurité alimentaire et de la croissance socio-économique et la principale source de revenus et de subsistance en milieu rural, représente l’un des secteurs les plus affectés par la variabilité et les effets des changements climatiques.

« L’évaluation du degré de vulnérabilité de ce secteur, et l’identification d’options d’adaptation qui tiennent compte des conditions biophysiques, des ressources naturelles disponibles et du contexte socio–économique au niveau locales, permettront de poursuivre la conciliation des objectifs de développement économique pour le secteur agricole, et la lutte contre les effets des changements climatiques, par une planification de l’adaptation à moyen et long terme », souligne M. Sarr. A l’en croire, cette rencontre permettra « de finaliser ce processus et d’échanger sur les moyens de capitalisation et d’appropriation des résultats au niveau de chaque région et de réfléchir dès maintenant à des stratégies et des propositions pour solliciter des soutiens au niveau international et du Fonds Vert pour le Climat. »

Depuis 2019, la FAO appuie ce processus, en collaboration avec l’ISRA, la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classées, et les acteurs régionaux des Comités régionaux sur l’adaptation aux changements climatiques de Louga, Thiès et Kolda. Pour sa part, Makhfousse Sarr, Assistant au Représentant et Chargé de Programme à la FAO au Sénégal, a reconnu que le Sénégal s’est engagé dans le processus d’élaboration de son Plan national d’adaptation (PNA) à partir de 2015, à travers une approche sectorielle, participative et inclusive. « Les études de vulnérabilités planifiées couvrent ainsi les différentes régions dans les six zones agro-écologiques du pays, et leur développement technique repose sur une approche méthodologique harmonisée entre les partenaires techniques et financiers concernés (FAO, PNA/FEM, et le projet PAS-PNA). Les résultats permettront ainsi de comparer et d’apprécier l’évaluation du niveau de vulnérabilité du secteur agricole face aux effets des changements climatiques sur l’ensemble du pays, pour déterminer des options d’adaptation à moyen et long terme », reconnaît-il.

La FAO, à travers le projet SAGA, appuie spécifiquement la réalisation des études de vulnérabilité dans la zone des Niayes et la région de Kolda, l’identification des options d’adaptation pour le secteur de l’agriculture dans ces régions, le renforcement des capacités des acteurs du comité sectoriel agriculture et le renforcement des capacités des Comités régionaux sur les changements climatiques (COMRECC) de Kolda, Louga et Thiès.

La FAO compte soutenir conformément à son mandat, le gouvernement du Sénégal dans ses efforts de sécurité alimentaire et nutritionnelle, de l’environnement, du développement durable.

MOMAR CISSE