Fact-checking : Savoir discerner le vrai du faux !

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FAUX : ce post ne montre pas la sélection nationale du Sénégal pour la Coupe du monde passant un contrôle de sécurité sur le tarmac d’un aéroport aux USA.

L’image montrant l’équipe du Sénégal en train d’être contrôlée, on y voit le coach Pape Thiaw qui tend les bras et la sécurité qui le fouille.

Ce post facebook prétend montrer la sélection du Sénégal pour la coupe du monde passant un contrôle de sécurité sur le tarmac d’un aéroport aux usa est faux.

Après examination nous l’avons trouvée fausse ;

Une recherche Google effectuée à partir des mots-clés « contrôle de l’équipe nationale du Sénégal » a permis d’identifier l ’information vérifiée. La Fédération sénégalaise de football a apporté des précisions à ce sujet dans un communiqué. Selon l’instance, le contrôle ne s’est pas déroulé à l’aéroport de San Francisco à l’arrivée de l’équipe, mais plutôt au moment de l’embarquement à l’aéroport de Raleigh, le dimanche 7 juin, avant le départ du vol.

Une recherche sur tineye a aussi permis de savoir que l’article a été publié par des sites jugés crédibles comme seneweb , l’équipe est donc visée par des supporters marocains, c’est de l’intox.

PesaCheck et les surligneurs ont également examiné la publication sur facebook prétendant montrer l’equipe nationale du Sénégal entrain d’être contrôlée et l’a trouvée hors contexte.

Conclusion

Au terme de notre vérification, nous concluons que l’affirmation selon laquelle la sélection nationale du Sénégal a subi un contrôle de sécurité sur le tarmac d’un aéroport aux usa est fausse. Il ressort que le contrôle ne s’est pas déroulé à l’aéroport de San Francisco à l’arrivée de l’équipe, mais plutôt au moment de l’embarquement à l’aéroport de Raleigh, le dimanche 7 juin, avant le départ du vol.