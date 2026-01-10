Femme décédée chez son amant : les raisons d’une chute mortelle

Partager Facebook

On en sait davantage sur les motivations supposées de la présence aussi tardive de la dame divorcée du nom de M. Y., dans la nuit du 29 au 30 décembre dernier, au domicile de son aman nommé I. Seck, sis à la Cité Lobatt Fall de Pikine, en banlieue dakaroise.

Elle discute au téléphone avec son amant qui interrompt net la conversation

Cette nuit-là, il est 3h du matin passées lorsque la dame téléphone à son petit-ami et s’entretient pendant longtemps avec lui. Au fil des échanges, une brouille survient entre les deux tourtereaux et provoque une brusque interruption dans les discussions. Ce qui du reste laisse un goût de cendre dans la bouche de la dame. Qui relance tout de même son prince charmant et se propose de revenir chez lui pour une séance d’explications.

Elle s’emporte et décide de venir chez son petit-ami

Du fait de l’heure tardive (3h du matin), l’amant s’oppose à la volonté de la femme et lui demande d’attendre le lendemain. Celle-ci fait fi du refus catégorique de son petit-ami et multiplie les appels téléphoniques dans le but de le convaincre et surtout de lui tordre le bras.

Seck ignore les coups de fil intempestifs et éteint son téléphone

Seck s’emporte contre les coups de fil intempestifs de sa dulcinée et lui raccroche au nez, avant d’éteindre son téléphone portable. Cette dernière n’en a cure, se rabat sur la belle-sœur de son amant et lui téléphone. Ce que celle-ci confirme devant les enquêteurs policiers. « Elle a tenté de me joindre au téléphone, vers 4h du matin. Mais j’étais déjà dans les bras de Morphée. C’est à mon réveil au petit matin que je m’en suis rendu compte », a soutenu la belle-sœur, qui partage avec son beau-frère I. Seck le même palier dans le bâtiment R+2.

Elle appelle aussi la belle-sœur de son amant en vain

Déterminée à discuter avec son petit-ami, la dame part de chez elle durant la même nuit et débarque au domicile de l’homme. « Tout porte à croire qu’elle a débarqué là-bas dans le but d’échanger avec son petit-ami qui, à force de discuter avec elle, a fini par éteindre son téléphone portable. Elle a essayé aussi avec sa belle-sœur dont le cellulaire sonnait dans le vide », indiquent nos contacts.

« À 3h du matin, elle tente d’accéder via la terrasse, à l’appartement de son amant

Et d’ajouter : « vu que le grand portail de l’immeuble est fermé à clef, elle a usé de manœuvres et est parvenue à monter sur la terrasse du bâtiment R+2. Et puis dans sa tentative d’accéder à l’appartement de son amant au 2ème étage, fermé aussi, elle a dû s’emmêler les pinceaux et a fait une chute brutale et assourdissante dans la petite cour à l’entrée de l’immeuble. Cassant avec fracas l’auvent en ardoise installé là-bas ».

L’amant et sa belle-sœur déférés hier pour « homicide involontaire »

Évacuée d’urgence dans un centre hospitalier, M. Y. Fall, inconsciente et luttant contre la mort sur son lit d’hôpital, finir par succomber à ses graves blessures corporelles et crâniennes. Son petit-ami sera soupçonné, interpellé puis placé en garde à vue pour nécessité d’enquête. Ce dernier a été présenté, hier, devant le parquet du tribunal de grande instance de Pikine. Tout comme sa belle-sœur nommée F. T. Ils sont poursuivis pour homicide involontaire.

Ces éléments matériels de l’enquête qui disculpent le duo

À la lisière de la configuration des appartements et surtout des éléments matériels de l’enquête préliminaire de la police locale sur le drame, tout milite dans le sens de disculper les deux présumés mis en cause. Confirmant ainsi la thèse de la chute mortelle par accident. « Ni la façade de l’appartement de son amant encore moins le balcon ne donnent sur son point de chute. Autrement, cela nous aurait poussé à soupçonner une prise de bec entre eux, qui a tourné en une chaude empoignade suivie d’une violente poussée de la dame du haut du balcon dans le vide par son amant. C’est plutôt l’appartement doté d’un salon et d’un balcon, situé au 1er étage occupé par la grande-sœur de Seck, qui donne sur le point de chute mortelle ».