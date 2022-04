Fermeture des frontières Sénégal-Mali : Il ya une baisse de 61% des exportations

Près de 1300 camions contenant des marchandises en provenance de Dakar destination Bamako sont immobilisés à la frontière suite à la fermeture des frontières après l’embargo de la Cedeao déclenchée depuis le 9 janvier 2022.

En raison de l’embargo de la CEDEAO sur le Mali depuis janvier 2022, les exportations du Sénégal vers ce pays (son principal client) se sont repliées de 60,6% en février 2022 par rapport au mois de janvier 2022, selon les données de la Direction de la prévision et des études économique (DPEE) basée à Dakar.

En valeur, cette baisse s’élève à 37,6 milliards de FCFA. Le Mali avait absorbé 20,2% des exportations totales du Sénégal en 2021. La DPEE précise toutefois qu’environ 56,1% de la valeur des exportations vers le Mali sont exclus de cet embargo. Les principaux produits exportés.

Au regard du volume important de camions immobilisés aux bureaux frontaliers et des risques sécuritaire et sanitaire, les transporteurs invitent les dirigeants à trouver les voies et moyens pour le dénouement de cette situation sous l’angle humanitaire.