FEUNA offre 15 millions aux femme de Grand-Yoff

Le Réseau Femmes Engagées et Unies pour l’Avenir (FEUNA), en étroite collaboration avec l’institution financière IMCEC a remis un financement de 15 millions de nos francs à une dizaine de groupements féminins.

L’objectif est de les aider à s’autonomiser. A en croire Madame Wade Binta Dia:” Depuis sa création, FEUNA œuvre en faveur de la gent féminine. Nous nouons des partenariats avec des banques comme IMCEC pour donner des financements à des groupements de femmes. Aujourd’hui, nous en sommes à la 2ème phase de financement avec la parfaite coordination ici, à Grand-Yoff. Nous pensons que cette catégorie sociale est un élément essentiel pour combattre la pauvreté. Aujourd’hui, 15 millions de FCFA viennent d’être remis à une dizaine d’organisations de femmes et, avec des taux de remboursement très compréhensibles. Cela est rendu possible par le travail de titan abattu par le responsable politique APR Grand-Médine (Commune de Patte d’Oie). Ce dernier, en parfaite intelligence avec le ministre Mame Mbaye Niang accompagne les femmes.” Youssoupha Niang, de s’impressionner :” Nous avons acquis ces financements pour vous aider à sortir de la précarité. Nous avons fixé notre dévolu sur les femmes coiffeuses et marchandes. Nous ne faisons que suivre la politique sociale telle que déclinée par son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Nous essayons de l’étendre le maximum de localités du département de Dakar.” Moussa Ndiaye, le chef d’agence de IMCEC Liberté 6 invite les bénéficiaires à un bon usage de l’argent .Quant’ à la présidente du réseau IMCEC de cette même zone, en l’occurrence, Madame Maïmouna Sy, elle invite ses sœurs à mener des activités génératrices de revenus. Pour elle, l’on ne peut aboutir à l’émergence socio- économique en laissant en marge la gent féminine.