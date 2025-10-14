Uploader By Gse7en
Fièvre de la Vallée du Rift : Le bilan monte à 20 morts

14 octobre 2025 Société

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a publié un communiqué ce mardi 14 octobre pour faire le point sur l’évolution des épidémies de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et de la Mpox (anciennement variole du singe) sur le territoire national.

L’épidémie de FVR continue de progresser, avec 171 cas confirmés et 20 décès depuis le début de l’épidémie. La région de Saint-Louis reste la plus touchée, recensant 159 cas.

Pour ce qui est de la Mpox, six cas confirmés et deux cas probables ont été enregistrés, tous situés dans la région de Dakar. Aucun décès n’a été signalé.


Le Ministère rappelle à la population l’importance de respecter les mesures de prévention et de collaborer pleinement avec les agents de santé afin de limiter la propagation de ces maladies.

