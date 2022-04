Finance Catholique: Le FCA-SA mise sur deux milliards de FCA

Le Fonds catholique pour l’investissement (FCA-SA) a tenu son assemblée générale, samedi. L’objectif est de voir comment financer les activités de ses membres mais aussi d’inciter les catholiques à adhérer à cette initiative par des cotisations. Le FCA vise un objectif de deux milliards de FCA.

Les catholiques du Sénégal ont mis en place depuis quelque temps le fonds catholique pour l’investissement. Selon le coordinateur dudit fonds, Victor Minghou, le projet a pour objectif de financer les projets d’entreprises de majorité des jécistes ou de toute autre structure catholique. « La finalité est de créer les conditions d’un environnement liant performance sociale et financière dans le respect des droits humains. Les résultats attendus sont d’apporter des changements concrets de la situation financière de la majorité des catholiques en finançant leurs activités économiques », dit-il. Et de poursuivre : « Nous avons commencé par le lancement des souscriptions avec un capital de 10 millions F CFA ».

Pour Frank Carlos, directeur général de FCA, les membres ont maintenant l’ambition d’aller jusqu’à deux milliards FCfa. En ce qui concerne le financement à court terme, le FCA compte aller vers des entreprises ou start up à forte rentabilité pour une mise de participation. Il s’agira pour eux, de participer à la politique de gestion, facturer la prestation de conseils et sortir du capital avec une cession d’actifs. « Nous ciblons quatre domaines à savoir l’élevage de porcs, la gestion mobilière, la mécanique automobile, le sport et la santé nutritionnelle », soutient le directeur général du FCA.

Il fait noter que d’autres domaines à forte rentabilité sont possibles pour la création d’un portefeuille sur le marché financier. Pour le financement à long terme, le FCA mise sur la continuité des projets à court terme. « Nous voulons promouvoir l’entrepreneuriat des catholique et l’idée est venue des anciens jécistes en demandant ce que les laïcs qui sont dans la société peuvent faire pour la promotion économique « , laisse-t-il entendre. Et d’ajouter : « Demander de l’argent est dangereux et il faut de la transparence et de valeurs pour atteindre cette finance catholique. »

NGOYA NDIAYE