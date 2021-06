Financement Der: 775 dossiers inscrits à Yeumbeul Sud

Dans la commune de Yeumbeul Sud, ce sont 775 jeunes et femmes qui sont inscrits sur la plateforme de la Der/FJ afin d’obtenir des financements. L’annonce est du président du Conseil communal de la jeunesse, Bilal Babou qui demande à pape Amadou Sarr de satisfaire ces demandes.

Le chef de l’Etat, Macky Sall a débloqué une enveloppe de 450 milliards pour la Der/FJ repartie sur trois années, c’est à dire que chaque années il sort 150 milliards pour financer les jeunes et les femmes du pays. Maintenant pour aider les jeunes et les femmes de Yeumbeul Sud, le conseil communal de la jeunesse s’était mobilisé pour inscrire sur la plateforme de la Der/FJ toutes les personnes qui ont des projets.

Cela fait suite à un constat; beaucoup de gens ne maitrisent pas l’outil informatique. Du 1er Mai à aujourd’hui, nous avons eu à enregistrer 775 jeunes et femmes demandeurs de financements” révèle Bilal Babou.

Le président du Conseil Communal Sud explique ce nombre important de demandeurs de financements est justifié par le fait que nous avions eu à sensibiliser la population mais aussi cela montre qu’elle vit dans la précarité. Yeumbeul Sud a vraiment besoin de financements, les jeunes et les femmes qui sont là sont dynamiques. Ils se lèvent tôt le matin pour aller travailler. Si l’on les accompagne, ils pourront travailler et rembourser tranquillement. Au moment des inscriptions, nous avons constaté que beaucoup de femmes s’intéressent au petit commerce et à l’agriculture. Il y a aussi de jeunes tailleurs qui ont besoins de machines à coudre” confie Bilal Babou.

Le conseil communal de la jeunesse prévoit de faire le suivi une fois que ces demandeurs recevront leur financements. Nous allons organiser des formations en gestion financière parce que si les femmes bénéficient de financement alors qu’elles ne sont pas accompagnées, peut être que l’objectif ne sera pas atteint. Nous disons à Pape Amadou Sarr, délégué générale à la Der, que les jeunes et les femmes de la femmes de la commune de Yeumbeul Sud se sont inscrits massivement sur la plateforme de la Der et ils attendent impatiemment” a t-il avancé.