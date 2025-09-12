FMI – Sénégal : Pas toujours d’accords

Partager Facebook

Lors d’un point de presse, la directrice du département de la communication du FMI, Julie Kozack, a indiqué que des discussions étaient toujours en cours avec le Sénégal et que des points restaient à clarifier avant d’envisager un accord.

Citée par Le Quotidien, elle a précisé que ces pourparlers visaient à « restaurer la transparence fiscale » du pays et à obtenir un « rapport budgétaire fiable ». Le FMI n’a donné aucun calendrier pour la fin des discussions.

Cette lenteur, qui maintient le gel des relations entre le Sénégal et ses partenaires multilatéraux, a lieu malgré la réception du rapport Forvis Mazars sur la dette du pays. Julie Kozack a cependant affirmé que l’objectif du FMI était d’aider le Sénégal à « retrouver sa crédibilité et à regagner la confiance du public », reprend la même source.