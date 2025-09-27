Foire : Un bus Tata se renverse, un mort

Partager Facebook

Un accident dramatique a coûté la vie à une personne dans la nuit du vendredi 26 septembre à Dakar. Le drame s’est produit sur la route nationale, en face du siège de la Lonase, à proximité de la Foire.

Selon les premiers témoignages, « un bus tata s’est renversé après avoir heurté une fosse de canalisations dont le couvercle avait été enlevé ». Le choc a été fatal : « une personne est décédée sur le coup », confirment des sources présentes sur les lieux.

L’accident est survenu sur l’axe très fréquenté menant vers Senecart Tour, Kêêr Yooff et Touba Oil. La circulation a été fortement perturbée après le drame. Les forces de l’ordre et les sapeurs pompiers se sont rendus sur place pour faire le constat.

pour le moment, l’identité de la victime reste inconnue.