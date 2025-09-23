Fonds Covid : Assome Diatta auditionnée par le PJF

Partager Facebook

La Haute Cour de Justice poursuit son instruction sur l’affaire des fonds « Force Covid-19 ». Hier, lundi, l’ancienne ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, a été entendue en qualité de témoin.

L’affaire a éclaté après que la Cour des comptes a relevé d’importantes surfacturations lors de l’achat de riz destiné aux ménages vulnérables pendant la pandémie. Ces anomalies impliquaient le ministère du Développement communautaire, alors dirigé par Mansour Faye. Aminata Assome Diatta avait publiquement contesté les conclusions de ce rapport.