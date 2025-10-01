Fonds Covid : Un ex Dage renvoyé en prison

Partager Facebook

La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a finalement ordonné un mandat de dépôt contre Ousseynou Ngom, ex-Directeur de l’administration générale et de l’équipement (Dage) du ministère de la Santé.

Tout avait commencé par une procédure qui semblait, dans un premier temps, offrir une porte de sortie à l’ancien haut fonctionnaire. Poursuivi pour un montant évalué à 353 millions de Fcfa, Ousseynou Ngom avait déposé une caution de 220 millions en espèces, à laquelle il avait ajouté une villa, dans l’espoir d’éviter la case prison. Cette manœuvre lui avait permis d’être placé sous contrôle judiciaire, le temps que la justice statue définitivement sur son cas.

Mais c’était sans compter sur la ténacité du parquet. Estimant que la caution devait être entièrement réglée en numéraire, le procureur Ibrahima Ndoye a interjeté appel, considérant l’accord initial comme insuffisant et irrégulier.