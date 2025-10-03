Fonds Covid : Une nouvelle libération

Partager Facebook

Placée sous mandat de dépôt depuis avril 2025 dans le cadre de l’affaire dite « Force-Covid-19 », Ndèye Aminata Loum Ndiaye, ancienne Directrice de l’Administration générale et de l’Équipement (DAGE) du ministère du Développement industriel et des PME, a été remise en liberté provisoire, malgré l’opposition du parquet, rapporte L’Observateur.

La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a confirmé cette décision, estimant que les charges retenues contre elle n’étaient pas suffisamment sérieuses pour justifier sa détention. Les juges ont notamment suivi l’argument des avocats de Mme Ndiaye selon lequel aucune irrégularité personnelle n’avait été relevée contre elle par la Cour des comptes.

L’affaire concerne des irrégularités présumées dans la gestion des 2,5 milliards de francs CFA alloués au ministère pour l’achat de masques pendant la pandémie de Covid-19. Selon le rapport initial de la Cour des comptes, un écart de 2,3 millions de masques a été constaté entre le nombre de masques déclaré acheté et celui réellement distribué, soulevant des questions sur la gestion des fonds et des stocks.