Fonds d’Appui et de Développement de la Presse : Le contenu de l’avant-projet du décret en gestation

Le Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP) a pour mission principale de contribuer au développement et à la modernisation du secteur médiatique sénégalais. Ses missions sont multiples et incluent le financement de projets d’investissement pour les entreprises de presse, la garantie de prêts bancaires, ainsi que le versement d’une subvention directe à l’Agence de Presse Sénégalaise (APS) en contrepartie des services qu’elle rend aux autres médias. Le fonds est également conçu pour appuyer la formation continue des journalistes et des techniciens, aider les radios associatives ou communautaires à but non lucratif, et contribuer au fonctionnement de l’organe d’autorégulation et de la Commission de la Carte nationale de presse, peut-on lire dans le document.

Les critères d’éligibilité

Sont éligibles au FADP toutes les entreprises de presse sénégalaise régulièrement constituées, conformes au Code de la presse et exerçant sur le territoire national. Cela comprend les entreprises de presse écrite, les médias en ligne et les entreprises de communication audiovisuelle. L’Agence de Presse Sénégalaise, les journalistes pour la formation continue, l’organe d’autorégulation et la Commission de la Carte nationale de presse peuvent également prétendre à une aide, souligne le décret.

Pour bénéficier du FADP, les entreprises de presse doivent remplir un ensemble de conditions strictes. Elles doivent être en conformité avec le Code de la presse, disposer d’une équipe rédactionnelle majoritairement composée de journalistes et techniciens, et avoir au moins cinq emplois permanents.

Sur le plan éditorial, les entreprises audiovisuelles doivent consacrer au moins 30% de leurs programmes à la promotion des valeurs et de la diversité culturelles nationales, tandis que la presse écrite doit réserver 75% de sa surface à l’information politique, économique, sociale, culturelle ou sportive, avec des contenus originaux sur des thématiques de développement.

Sur le plan social, les entreprises doivent être immatriculées et à jour de leurs cotisations sociales, respecter le droit d’auteur et appliquer la convention collective en vigueur. Les titres de presse écrite doivent en outre justifier d’une parution régulière et d’une vente moyenne de 3 000 exemplaires par jour pour les quotidiens, et 2 000 pour les hebdomadaires, mensuels et trimestriels.

Le dossier de demande, adressé à l’Administrateur du FADP, doit être particulièrement complet. Il doit inclure un formulaire de demande, une copie certifiée de l’acte constitutif, un récépissé de déclaration de parution pour la presse écrite, un quitus fiscal et social, ainsi qu’un descriptif détaillé du projet avec des devis certifiés. L’entreprise doit également joindre un plan de recrutement, un engagement sur l’honneur d’utiliser le financement aux seules fins demandées, son RIB et un engagement à produire un compte rendu et à accepter les vérifications du FADP. Les entreprises existant depuis plus d’un an devront fournir un bilan financier, peut-on lire dans le décret dont Dakaractu détient copie.