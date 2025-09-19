Uploader By Gse7en
pluies dakar regions 1024x675 2

Fortes pluies ce vendredi, ces régions sont concernées

19 septembre 2025 Société

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a publié ce vendredi 19 septembre sa mise à jour quotidienne, valable jusqu’à 12h.

Selon les prévisions, le temps restera globalement stable sur la quasi-totalité du territoire sénégalais, marqué par un ciel ensoleillé à passagèrement nuageux. Toutefois, l’ANACIM signale que des passages de nuages denses continueront de défiler sur la zone Centre-Ouest. Les régions de Kaolack, Fatick, Thiès et Dakar sont particulièrement concernées par ces conditions, avec des risques de pluies faibles localisées.


Ces précipitations, bien que limitées, pourraient s’accompagner par endroits d’une baisse temporaire de la visibilité et d’une légère fraîcheur. Dans le reste du pays, les populations devraient bénéficier d’un temps relativement clément, propice aux activités quotidiennes.

