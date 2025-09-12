Fortes pluies : Touba et Kaolack sous les eaux

Partager Facebook

Les populations de Touba tirent la sonnette d’alarme face aux inondations récurrentes qui frappent la ville. Ces habitants, souvent qualifiés d’« oubliés », dénoncent le manque d’actions concrètes des autorités locales et nationales pour prévenir et gérer ces catastrophes. Face à la montée des eaux, ils interpellent les autorités pour des mesures urgentes, notamment l’assainissement des quartiers vulnérables, le drainage des eaux pluviales et la mise en place d’un plan de prévention durable.

Touba et les autres régions du Sénégal ne sont pas les seules (localités) finalement à souffrir des pluies diluviennes de ces derniers jours. Plusieurs quartiers de Kaolack commune aussi sont sous les eaux. Les de plus de 70 mm de précipitations qui s’y sont abattus hier, ont fini de rendre le déplacement, voire la vie impossible dans plusieurs quartiers. Médina Baye en passant par Kassaville, Kasnack, Taba Ngoye, Khakhoum, Fass, Leona…, tous ces quartiers sont submergés.