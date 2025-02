Forum du Commerce et de l’Industrie : Pour un modèle économique endogène

Partager Facebook

L’Association des Commerçants et Industriels du Sénégal (ACIS) a procédé, ce jeudi, à la tenue de la 2ᵉ édition du Forum sur le Commerce et l’Industrie en présence du représentant du ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop. Le thème de cette année est : « Industrialisation, fiscalité et régulation commerciale au Sénégal : vers un modèle économique endogène ».

Lors de l’ouverture de cet événement, qui va durer trois jours, le président de l’ACIS, Khadim Sylla, a appelé les autorités à les impliquer davantage dans les réformes.

« Cet événement vise à apporter des solutions aux problèmes du secteur et à favoriser son développement.

L’industrialisation nécessite des moyens, notamment un soutien de l’État, surtout dans un contexte où le foncier et l’électricité coûtent cher. De plus, la concurrence déloyale constitue un véritable problème », a souligné Khadim Sylla.

Le président de l’ACIS a exhorté les autorités à dialoguer avec les acteurs du secteur, à leur accorder plus d’importance et à les impliquer avant de procéder aux réformes. Il a également plaidé pour un accompagnement renforcé, car le secteur industriel et commercial joue un rôle clé dans la lutte contre le chômage.

L’ACIS demande aussi aux autorités de créer des marchés de gros porteurs, comme cela se fait dans d’autres pays, afin de prévenir les incendies dans les marchés, qui causent des pertes estimées à plusieurs milliards de FCFA.

Enfin, il a encouragé les acteurs du secteur à se formaliser, tout en appelant l’État à réduire les taxes et à élargir l’assiette fiscale.