Forum économique et de l’habitat : Le « Mois du Sénégal au Canada »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Forum économique et de l’habitat, initié par le Regroupement Général des Sénégalais du Canada (RGSC) à Montréal, souligne l’importance de la diaspora sénégalaise dans le développement du Sénégal.

Avec environ 28 000 ressortissants vivant au Canada, cette communauté contribue activement à la société canadienne tout en promouvant la culture et les valeurs sénégalaises. L’événement phare, le Mois du Sénégal, initié en 2013, met en avant la diversité culturelle et facilite les collaborations économiques entre entrepreneurs sénégalais et canadiens.

Le Mois du Sénégal 2025, sous le thème « L’Érable et le Baobab, un Brassage Culturel en Harmonie », vise à renforcer les liens entre le Canada et le Sénégal en célébrant le patrimoine et en créant des opportunités de collaboration. Lors de ce forum, Monsieur Momath Talla Ndao, Secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Logement, a souligné l’importance de la diaspora dans la politique nationale du logement.

Le Gouvernement sénégalais s’engage à faciliter l’accès à la propriété pour les Sénégalais de l’extérieur, en intégrant des mécanismes transparents. Face à une urbanisation rapide et un déficit de logements croissant, une nouvelle stratégie a été mise en place, axée sur l’accélération de la production de logements sociaux, la création d’un environnement des affaires attractif et la promotion de la durabilité dans les politiques d’habitat.

Le forum représente un engagement fort et inspirant pour bâtir un avenir inclusif et durable, où chaque citoyen peut bénéficier d’un logement décent, tout en mettant en avant les contributions significatives de la diaspora sénégalaise.