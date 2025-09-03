Gamou Tivaouane et Thiénaba : 550 sapeurs-pompiers mobilisés

Partager Facebook

A la veille du Gamou, célébrant la naissance du Prophète Mohamed (PSL) ce jeudi 4 septembre, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a annoncé la mise en place d’un dispositif exceptionnel couvrant l’ensemble des foyers religieux, notamment Tivaouane et Thiénaba. La mission des soldats du feu s’étend du 31 août au 6 septembre et vise à prévenir et gérer les risques liés aux accidents de circulation, aux incendies, aux sinistres sanitaires, mais aussi aux inondations qui frappent plusieurs régions.

Selon la BNSP, « le plan de sécurité comprend la prévention et la prévision des risques sur tous les sites concernés, l’assistance médicale et les secours d’urgence, la sécurisation des grandes cuisines et des zones de rassemblement, le ravitaillement en eau des pèlerins, ainsi que la couverture médicale et sécuritaire des mosquées, esplanades et cérémonies officielles. »

Pour assurer cette mission, 550 sapeurs-pompiers sont mobilisés « 25 officiers, 155 sous-officiers et 370 militaires du rang. Ils disposeront de 93 véhicules, dont 14 engins d’incendie, 24 ambulances, 8 véhicules de secours routiers, 9 camions-citernes de 30 000 litres, ainsi que divers engins spéciaux. »

La Brigade nationale insiste sur « l’importance de la coordination avec les services de santé publique afin d’apporter un soutien aux dispositifs sanitaires mis en place par le ministère de la Santé et de l’Action sociale. » En marge de la préparation spirituelle du Gamou, ce dispositif sécuritaire et sanitaire vise à garantir la sécurité des millions de pèlerins attendus dans les foyers religieux du pays.