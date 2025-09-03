Uploader By Gse7en
Accident à Matam : 18 victimes annoncées dans une collision

Gamou Tivaouane/Thiénaba : 20 accidents, 55 blessés recensés

3 septembre 2025 Société

Dans le cadre de la couverture sécuritaire et médicale des Gamou, le détachement de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers qui a été déployé dans les localités de Tivaouane et Thiénaba, a recensé jusqu’à ce jour mercredi 03 septembre 2025 à 10 heures 45mn un total de 20 accidents de la circulation occasionnant 55 blessés.
Dans son communiqué, la Division Informations et Relations Publiques de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers a indiqué que tous les blessés ont été assistés.
À rappeler que pour cette année la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers a déployé
d’importants moyens personnels et matériels pour la réussite de cette mission. « Pour les moyens personnels, le détachement est fort de 550 sapeurs-pompiers dont 25 officiers, 155 sous-officiers, 370 militaires du rang ». Et s’agissant des moyens roulants,  » 93 véhicules sont engagés dont 14 engins d’incendie, 24 ambulances, 08 véhicules secours routiers, 09 Camions Citernes Grande Capacité de 30.000 litres et autres engins spéciaux ».

