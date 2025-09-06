Gamou Tivaouane – Thiénaba : 270 victimes, dont 7 morts

Parmi les interventions, 2 concernent des incendies rapidement maîtrisés et éteints par les soldats du feu et 68 sont relatives à des accidents de la circulation ayant occasionné 205 victimes dont 3 corps sans vie, a informé le commandant Yatma Dièye, chef de Division Informations et Relations Publiques de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers.

En terme d’appuis, 810.000 litres d’eau ont été distribués au profit des pèlerins et des populations, 850 patients ont bénéficié de consultations médicales gratuites assurées par le service de santé du détachement…