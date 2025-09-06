Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Seisme au Maroc les sapeurs pompiers volontaires du CASC Appui de Lyon envoyes en renforts

Gamou Tivaouane – Thiénaba : 270 victimes, dont 7 morts

6 septembre 2025 Société

Dans le cadre de la couverture sécuritaire et médicale du Gamou, le service d’incendie et de secours de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers a dénombré un total de 195 interventions de toute nature ayant permis de prendre en charge 270 victimes dont 7 morts.
Parmi les interventions, 2 concernent des incendies rapidement maîtrisés et éteints par les soldats du feu et 68 sont relatives à des accidents de la circulation ayant occasionné 205 victimes dont 3 corps sans vie, a informé le commandant Yatma Dièye, chef de Division Informations et Relations Publiques de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers.
En terme d’appuis, 810.000 litres d’eau ont été distribués au profit des pèlerins et des populations, 850 patients ont bénéficié de consultations médicales gratuites assurées par le service de santé du détachement…

Tags

Vérifier aussi

Capture decran 2025 09 04 132412

Cheikh Yerim SECK sur l’affaire Mouhamed Dieng : « Rapport CENTIF bi dafa bari ay erreurs »

Cheikh Yerim Seck se prononce sur le rapport de la Cour des Comptes qui a …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved