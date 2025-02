Gestion Financière et Comptable: La Chambre de commerce de Dakar veut aider près de 400 entreprises

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar (CCIAD) s’est engagée, mercredi, à accompagner près de 400 entreprises, dont des groupements de femmes et de jeunes, à se former en gestion financière et comptable pour accroître leur croissance. Elle en a pris l’engagement, lors du lancement d’un programme d’assistance technique en gestion comptable et financière gratuit pour les entrepreneurs cooptés par la CCIAD, ce mercredi, à Dakar.

Ce programme est initié dans le cadre d’un partenariat avec le Fonds de développement et de solidarité municipale (FODEM), le centre de gestion agréé, la GIZ (Coopération allemande) et la Banque mondiale. « Nous le savons tous : disposer d’états financiers clairs et bien structurés est une nécessité absolue pour toute entreprise. En d’autres termes, c’est un véritable passeport pour la croissance et la durabilité », a déclaré Ibrahima Lô, vice-président de la CCIAD. Il a expliqué que de tels documents, en plus d’être une « obligation administrative », restent avant tout « un outil de gestion, de transparence et de prise de décision ». Selon M. Lô, les états financiers d’une entreprise lui permettent « d’accéder » au financement, « d’attirer » des investisseurs et de « planifier l’avenir avec certitude et sérénité ». « Un accompagnement visant à aider les entreprises à obtenir et structurer leurs états financiers me semble essentiel pour leur développement et leur pérennité », a-t-il dit.

Si la première cohorte concerne 75 entreprises, l’objectif consiste à en accompagner 400 au total. Le vice-président de la CCIAD a souligné que cette initiative a été motivée par un constat général selon lequel de nombreuses entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), rencontrent encore des difficultés dans l’établissement de ces documents. Ces difficultés, de l’avis de Ibrahima Lô, sont liées aux ressources financières et humaines limitées et à un manque d’expertise comptable. « En tant qu’institution consulaire de Dakar, notre engagement aujourd’hui est de créer un environnement où chaque entreprise, quelle que soit sa taille, peut prospérer en s’appuyant sur des bases financières solides et avoir une gestion financière saine et transparente, condition indispensable à son succès et à sa croissance », a-t-il indiqué.

Ce programme vise également à renforcer l’accès au financement pour la formalisation comptable. « L’accès au financement constitue un défi majeur pour les entrepreneurs sénégalais. Pourtant, un élément fondamental conditionne cette accessibilité : la formalisation comptable », a souligné Aminata Diop Samb, la directrice générale du FODEM. Elle a révélé que moins de 3 % des entreprises au Sénégal respectent actuellement une comptabilité conforme aux normes en vigueur. « Face à cette réalité, le FODEM, en tant qu’outil stratégique de la Ville de Dakar, s’engage activement dans la structuration des entreprises locales afin de renforcer leur accès aux opportunités de financement », a soutenu Mme Samb. Elle précise que la solution proposée pour accompagner ces entreprises s’articule autour de quatre axes stratégiques portant sur un accompagnement comptable et fiscal sur mesure, la digitalisation des processus comptables et la formation continue ainsi que la mise en conformité facilitée.