Gestion Fonds du Covid-19 : Amadou Ba lave le gouvernement

Le chef du gouvernement entre en scène pour, de son côté aussi, tenter de désamorcer la bombe que constitue le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds de lutte contre les effets du Covid-19. Il commencera par recevoir la Société civile le mardi prochain, avant de continuer avec les partenaires techniques et financiers.

Amadou Ba a invité toutes les composantes de ladite Société civile, sans exception aucune, soulignent ses services, à une rencontre dans les locaux du chef du gouvernement, le mardi 3 décembre prochain, à 11 heures. Ce sera pour une séance d’explications sur ce que l’Etat veut faire pour que justice soit rendue dans cette affaire.

Il faut noter que le Premier ministre a déjà prévu, après sa séance d’explications avec les mouvements de la Société civile, de rencontrer également les partenaires techniques et financiers, ainsi que les missions diplomatiques accréditées au Sénégal. Cela, toujours pour des explications au sujet de la gestion des fonds collectés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et ses effets sociaux et économiques.