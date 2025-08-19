GFM : Un Plan de redressement avec licenciements, le personnel menace

À l’instar de la plupart des entreprises de presse privées du Sénégal, le Groupe Futurs Médias traverse une crise économique et financière sans précédent. Dans un mémorandum rendu public dans L’Obs, le groupe pointe une combinaison de facteurs.

Les difficultés se sont nettement accentuées ces derniers mois, dues à l’interaction de plusieurs facteurs tant internes qu’externes relatifs à la baisse structurelle des recettes publicitaires et des ventes de journaux, au renchérissement imposé de certains coûts d’exploitation, aux redressements fiscaux sans appel, à des paiements en souffrance, à la concurrence agressive ou déloyale de certains acteurs et à une régulation laxiste du secteur.

En dépit de ces difficultés, le Groupe Futurs Médias révèle qu’il s’est évertué, tant bien que mal, à se conformer à ses obligations légales, réglementaires, fiscales et sociales. Toutefois, malgré les efforts déployés et la bonne volonté manifestée par le Conseil d’Adminis-tration, la Direction Générale et l’ensemble des parties prenantes de l’organisation, les déficits se sont accumulés au fil du temps.

En conséquence, les centaines de travailleurs du Groupe connaissent des retards voire des arriérés de salaire. Face à l’ampleur des difficultés, GFM annonce un plan de restructuration « inévitable » : réduction des salaires, suppressions de postes, et réformes touchant l’organisation et le fonctionnement du groupe. « C’est une décision douloureuse mais indispensable pour éviter la disparition pure et simple de l’entreprise », souligne le document.



Le groupe, qui promet d’agir avec « rigueur, objectivité et transparence », appelle au soutien de ses partenaires et assure vouloir préserver au mieux l’outil de travail et l’avenir de l’organisation.

La réplique des délégués du personnel

Le communiqué de la direction de Gfm ne nous engage pas nous délégués du personnel.

Elle a pris une décision unilatérale sans consulter les représentants du personnel que nous sommes. Une restructuration nécessite des mesures alternatives et aucune solution n’a été cherchée avec les délégués. Accompagnée par l’ancien inspecteur régional de Dakar Mr Téne Gaye, elle veut faire du forcing pour procéder au licenciement abusif.Tout le personnel eSt pris au dépourvu au moment où plusieurs travailleurs sont à presque trois mois d’arriérés de salaire.Les travailleurs vont organiser un grand rassamblement pour dénoncer cette forfaiture.

Sg synpics Gfm