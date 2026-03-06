Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
434655772 1021630472768290 4004805965541082747 n

GO : Boy Tony ! Vous vous souvenez ?

6 mars 2026 Décryptage

Ce « Go » date de 2011 ou de 2012, mais il peut toujours être d’actualité. Il s’intéressait au fameux » « salatou » d’Antoine Diome, ministre-confident de Big Mack.

« Que celui qui n’à jamais pêché lui jette la première pierre. (Jean, chapitre 8 verset 7 )

. Ce que les Sénégalais aiment pinailler ! Simplement parce que le Ministre de l’intérieur avait trébuché sur les mots lorsqu’il s’en était mis l’autre jour à vouloir réciter une prière, voilà que le pays entier (surtout les journalistes et les ouztaz ), lui etaient tombés dessus.

Mais, outre que nous devons avoir plus utile à faire, est-ce vraiment un péché, quand quelqu’un se trompe au cours d’une recitation du Coran?
Assurément non. D’ailleurs pourquoi ces cris d’orfraie lorsqu’il y a des musulmans qui ne savent même pas réciter correctement la Fatiha ?


Sébé

Tags

Vérifier aussi

540547531 1341740750690019 4546747212689665592 n

Go : Avec la guerre, nos influenceuses n’iront plus a Dubai.

La mort de Khameney va venir tout compliquer, cette fin dannee. Tous les programmes que …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved