GO : Boy Tony ! Vous vous souvenez ?

Ce « Go » date de 2011 ou de 2012, mais il peut toujours être d’actualité. Il s’intéressait au fameux » « salatou » d’Antoine Diome, ministre-confident de Big Mack.

« Que celui qui n’à jamais pêché lui jette la première pierre. (Jean, chapitre 8 verset 7 )

. Ce que les Sénégalais aiment pinailler ! Simplement parce que le Ministre de l’intérieur avait trébuché sur les mots lorsqu’il s’en était mis l’autre jour à vouloir réciter une prière, voilà que le pays entier (surtout les journalistes et les ouztaz ), lui etaient tombés dessus.

Mais, outre que nous devons avoir plus utile à faire, est-ce vraiment un péché, quand quelqu’un se trompe au cours d’une recitation du Coran?

Assurément non. D’ailleurs pourquoi ces cris d’orfraie lorsqu’il y a des musulmans qui ne savent même pas réciter correctement la Fatiha ?

Sébé