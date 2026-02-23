GO : Ce sont les supporters eux mêmes qui se considèrent otages.

Si l’on en croit Me Kabou, un des avocats des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc à la suite de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, de graves manquements aux droits de la défense,ont été notés, tout au longde la procédure.

Ainsi, ses clients estiment que le procès ayant conduit à leur condamnation à de lourdes peines ( entre 3 mois et plus d’un an), ne respecte pas les standards d’un procès équitable. Par conséquent, il ne saurait être le leur.

Le notre, non-plus, si tout laisse penser que nos autorités préfèrent dialoguer avec la « Majeste » des Marocains plutôt que de combattre comme des Lions.

Sébé