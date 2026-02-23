Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Capture decran 2026 02 23 054438

GO : Ce sont les supporters eux mêmes qui se considèrent otages.

23 février 2026 Décryptage

Si l’on en croit Me Kabou, un des avocats des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc à la suite de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, de graves manquements aux droits de la défense,ont été notés, tout au longde la procédure.

Ainsi, ses clients estiment que le procès ayant conduit à leur condamnation à de lourdes peines ( entre 3 mois  et plus d’un an),  ne respecte pas les standards d’un procès équitable. Par conséquent, il ne saurait être le leur.

Le notre, non-plus, si tout laisse penser que nos autorités préfèrent dialoguer avec la « Majeste » des Marocains plutôt que de combattre comme des Lions.


Sébé

Tags

Vérifier aussi

547104550 1241179938036980 6380067667595165767 n

Go Mbaye Ba miiii ? Moy .lolou !

 » Mbaye mi maay beugueu wooye, c’est sûr que dou mooye Mbaye mi gnou doy. » …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved