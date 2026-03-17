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GO : Et pourtant, Maodo Gallé disait que Bébé Sall…

17 mars 2026 Décryptage

Et pourtant… La corrida judiciaire n’en a pas encore fini, cette saison, avec les toreros et les vachers de Sall- Counda.

Presque tous les Sall de Fatick ( et même de simples proches de l’ancien pouvoir), intéressent Dame Justice. Ainsi Amadou Sall, le fils aîné de l’ex-président, et neveu de Sora, l’oncle déjà épinglé puis blanchi ) est désormais convoqué par le Parquet financier dans le cadre d’une vaste enquête portant sur des transactions douteuses estimées à plus de 125 milliards de francs CFA.

Vous avez bien lu. Pas 125 millions de fr, mais bien 125 milliards de nos francs, comme du temps de Duvallier et de Bébé Doc…
La convocation, prévue pour le 7 mai prochain, marque donc une nouvelle étape dans cette affaire aux ramifications complexes, révélée par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).
Cette année donc, le » riti pular et le « ndaadali » ne risquent pas de trop déranger les agriculteurs, pour le prochain hivernage. Tout le monde voudra vivre le clap de fin de toutes ces indelicatesses.


Sébé

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