GO : Et pourtant, Maodo Gallé disait que Bébé Sall…

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Et pourtant… La corrida judiciaire n’en a pas encore fini, cette saison, avec les toreros et les vachers de Sall- Counda.

Presque tous les Sall de Fatick ( et même de simples proches de l’ancien pouvoir), intéressent Dame Justice. Ainsi Amadou Sall, le fils aîné de l’ex-président, et neveu de Sora, l’oncle déjà épinglé puis blanchi ) est désormais convoqué par le Parquet financier dans le cadre d’une vaste enquête portant sur des transactions douteuses estimées à plus de 125 milliards de francs CFA.

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Vous avez bien lu. Pas 125 millions de fr, mais bien 125 milliards de nos francs, comme du temps de Duvallier et de Bébé Doc…

La convocation, prévue pour le 7 mai prochain, marque donc une nouvelle étape dans cette affaire aux ramifications complexes, révélée par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).

Cette année donc, le » riti pular et le « ndaadali » ne risquent pas de trop déranger les agriculteurs, pour le prochain hivernage. Tout le monde voudra vivre le clap de fin de toutes ces indelicatesses.

Sébé