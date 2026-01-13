Go : Karim confond tout, et se retrouve en taule

Partager Facebook

Si l’info se vérifie, soit Karim Xrum Xax ( lire Karim vroum -vroum, c’est plus facile) a tort de se prévaloir du statut d’activiste, soit il ne doit pas exactement savoir ce qu’est un activiste.

Avant-hier, en effet, paraît qu’il s’était rendu à la police. Pas pour des papiers ou une demande d’autorisation, mais, fort d’on ne sait quel statut, pour réclamer la libération des personnes en situation de han

dicap, récemment arrêtées.

Au nom de quoi ? Croit il qu’un soi disant activiste a le droit sur tout, peut tout se permettre?

En tout cas, nos amis de la police ne l’ont pas entendu de cette oreille. Aussitôt après son speech, ils l’ont invité à rester avec eux, pour une séance de thé explicative….prolongée, en espérant qu’à sa sortie, il se jettera sur un grand dictionnaire pour savoir les prérogatives dévolues à un activiste.

Sébé