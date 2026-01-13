Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Karim Xrum Xax
Karim Xrum Xax

Go : Karim confond tout, et se retrouve en taule

13 janvier 2026 Société

Si l’info se vérifie, soit Karim Xrum Xax ( lire Karim vroum -vroum, c’est plus facile) a tort de se prévaloir du statut d’activiste, soit il ne doit pas exactement savoir ce qu’est un activiste.

Avant-hier, en effet, paraît qu’il s’était rendu à la police. Pas pour des papiers ou une demande d’autorisation, mais, fort d’on ne sait quel statut, pour réclamer la libération des personnes en situation de han
dicap, récemment arrêtées.

Au nom de quoi ? Croit il qu’un soi disant activiste a le droit sur tout, peut tout se permettre?
En tout cas, nos amis de la police ne l’ont pas entendu de cette oreille. Aussitôt après son speech, ils l’ont invité à rester avec eux, pour une séance de thé explicative….prolongée, en espérant qu’à sa sortie, il se jettera sur un grand dictionnaire pour savoir les prérogatives dévolues à un activiste.


Sébé

Tags

Vérifier aussi

capture decran 2023 03 31 a 20.42.44

Le député Mouramani Kaba Diakite appelle à défendre SofCare

La société SofCare peut compter sur le soutien d’un député du peuple. Dans une tribune …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved