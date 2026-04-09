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GO : L’ Arret de jeu n’est pas marocain, Monsieur l’arbitre !

9 avril 2026 Décryptage

Au royaume cherifien on prefere parler de boycott et s’attribuer des points, même si le rapport de l’arbitre Jean-Jacques Ngambo Ndala sur la finale de la CAN contredit la version d’un abandon de match par les Sénégalais, qualifiant l’incident d’« arrêt de jeu temporaire » de 12 minutes.

Ainsi, c’est dans un climat marqué par de fortes tensions, que Patrice Motsepe effectue une visite stratégique à Dakar, dans une tentative d’apaisement, alors que la décision controversée attribuant le titre au Maroc continue de diviser.
Dans ce conditions d’ailleurs, comment recoller les morceaux entre marocains et sénégalais, quand la coupe dort déjà dans notre capitale et que depuis 2 mois, pour des raisons fallacieuses, 18 jeunes du pays sont pris en otages dans leurs geoles ?

Sébé

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