GO : Le come back de Kali

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C’était en 2022.Des membres de la famille proche de Kaliphone montaient au créneau pour dénoncer le traitement qu’il subit dans les réseaux sociaux. Sa propre génitrice s’etait même offusquée de l’intrusion dans sa vie privée, alors qu’il aurait deux femmes (dont l’une en grossesse ) et des enfants qu’il ne s’agit donc pas de mêler dans cette histoire du père.

Dont acte. Mais quid de Adja Thiaré, la fille qu’on traitait de fille facile, alors que, son certificat médical révèlait qu’elle était encore vierge ?

« Déguo ma dé » ?

Comment taxer Adja de « traînée » qui fait des massages presque nue, alors que la vérité nous montre que la victime de Kaliphone était au contraire, une brillante élève qui venait d’être admise au CESTI ? N’était ce pas là de la diffamation?

Où étaient les parents de Kaliphone quand, dans un passé recent, ce dernier inondait le Sénégal d’injures, y compris la présidence et les autres institutions d’Etat ? Quelqu’un avait-il levé le petit doigt pour lui intimer l’ordre d’arrêter ses indignes forfaitures ?

La vérité est que chez nous s’installent de plus en plus, lâcheté et peur. Cette peur du « qu’en dira-t-on », cette frousse de la société qui obtient de nous les pires lâchetés, la première étant celle qui tend à projeter sur les autres notre propre responsabilité qu’on refuse de reconnaître.

On ne reconnaît plus notre cher Sénégal. Quand des semaines durant des histoires de Adji Sarr ou de Kaliphone sont capables de tenir la « Une » des journaux, c’est que nous sommes tombés très bas. Trop bas ?

À vous de juger. Mais 5 ans plus tard qu’est devenu Kaliphone? Toujours dans le circuit. Il vit de rapines et de chantages. C’est d’ailleurs lui qui a mis la résurrection de Nabou Dash à la Une des journaux.

Sébé