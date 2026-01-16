Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
15919100 20969480

GO : Les dures vérités de Dioufy à C.T. Gomis

16 janvier 2026 Décryptage

Rares sont les fois où l’on parle de El Hadj Diouf, sans décrier son omniprésence et son sans- gêne. Mais cette fois, peut-être, à tort.

Invité de l’émission Cœur de CAN, l’ancien international sénégalais est sorti de sa réserve pour répondre aux critiques gratuites qui visent souvent l’équipe nationale dans des moments cruciaux.
Sans détour, il a ainsi recadré Cheikh Tidiane Gomis de Walf et certains observateurs ( dont plusieurs journalistes ), qu’il qualifie de simples « râleurs pros ».

Diouffy a t’il tort de bombarder le journaliste de la sorte?.. En tout cas beaucoup de ses fans pensent comme lui : Cheikh Tidiane Gomis en ferait vraiment un peu trop.


Sébé

Tags

Vérifier aussi

mbaye 1

GO : Amoul gueer, amoul gueweul !

Et dire que nous sommes en 2026 ! Quand, dans tous les pays du monde, …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved