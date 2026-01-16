GO : Les dures vérités de Dioufy à C.T. Gomis

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Rares sont les fois où l’on parle de El Hadj Diouf, sans décrier son omniprésence et son sans- gêne. Mais cette fois, peut-être, à tort.

Invité de l’émission Cœur de CAN, l’ancien international sénégalais est sorti de sa réserve pour répondre aux critiques gratuites qui visent souvent l’équipe nationale dans des moments cruciaux.

Sans détour, il a ainsi recadré Cheikh Tidiane Gomis de Walf et certains observateurs ( dont plusieurs journalistes ), qu’il qualifie de simples « râleurs pros ».

Diouffy a t’il tort de bombarder le journaliste de la sorte?.. En tout cas beaucoup de ses fans pensent comme lui : Cheikh Tidiane Gomis en ferait vraiment un peu trop.

Sébé