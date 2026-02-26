Uploader By Gse7en
GO : Les gays ont-ils eu tort ?

26 février 2026 Décryptage

Tout le monde le sait De tout temps les gays ont vécu en harmonie avec les hétérosexuels, sans que cela ne dérange outre mesure. Les voir maintenant transgresser cette  » loi tacite « et propager le Sida comme si c’était un jeu d’enfants, dépasse le cadre du délit. C’est un acte criminel qu’il faut punir avec la plus grande rigueur comme le souhaite Sonko.
C’est à ce titre d’ailleurs qu’il faut cesser cette manie de dénoncer les malades seropositifs par voie de presse. Non seulement cela effraie les autres qui se cachaient jusque là, mais peut aussi entraver les efforts des organisations comme le Conseil national de lutte contre le sida (CNLS) du Sénégal, du docteur Safietou Thiam.
Toujours tenir compte de notre  » Kersa » national dans tout ce que nous entreprenons.


Sébé

