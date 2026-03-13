GO : Les sud-africains de Trump retournent chez eux

Partager Facebook

Au début, cela devait être un reve. Un reve américain pour être plus precis

Mais, par la suite, déçus du comportement puéril et sans avenir du président Trump, des centaines de Sud-Africains blancs ont décidé de rentrer chez eux.

A l’image de beaucoup de ses compatriotes qui ont finalement compris que la sécurité est beaucoup plus assurée en Afrique du Sud qu’aux Usa, Hush

prévoit de retourner en Afrique du Sud cette année, malgré les déclarations de Trump selon lesquelles la minorité blanche est persécutée par le gouvernement majoritairement noir du pays.

Pretoria affirme par’ailleurs qu’il n’y a aucune preuve de discrimination ou de persécution à l’encontre des Blancs.

