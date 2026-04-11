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GO Opposition ? Un jour sans pain

11 avril 2026 Décryptage

Vous avez bien dit opposition? Tout le monde devrait connaître le refrain qui enseigne que nul censé ignorer la … toile, mais il faut croire que certains de nos hommes politiques ne savent pas grand-chose du monde.
Ils ne devraient, non plus fréquenter le net, ou lire les journaux, car ils auraient vite su que le peuple commence à se poser de véritables questions sur leur compétence réelle et leur utilité.
Est-ce qu’ils sont toujours là, ces fossiles de l’opposition ? Est-ce-qu à pàrt tirer sur le gouvernement, ils sont toujours actifs ? Que font-ils de leurs journées ? Pourquoi jouent-ils aux fantômes ? Pourquoi ne défendent-ils plus les populations ? Ne voient-ils plus les maux qui gangrènent la société sénégalaise ?

Pourquoi ne les entend-on pas sur le mal vivre de leurs compatriotes ? Voilà des questions que les Sénégalais se posent de plus en plus à propos de la scène politique, où seuls deux personnages semblent évoluer : Boy Bass et Sonko « Mou Pank mi ». Boy Bass, parce qu’il a une hyper envoyée spéciale qui joue sur tous les tableaux, et « Mou Pank mi », parce qu’il reste un trophée de guerre du temps de Big Mack.
Le reste ? Ou une partie du reste ? Des < bodio- bodio-bodios> qui s’occupent d’abord de leur propre avenir, avant de parler patrie ou parti. Triste. Triste. Triste car une démocratie sans opposition est pire qu’une journée sans pain.

Sébé

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