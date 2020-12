Go: Vaccin Covid-19 d’ici à fin juin, peut-être

Pour ce qui concerne le vaccin contre le corona-19, le Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la précision du ministère de la santé semble avoir tout prévu.

Mais puisque l’anticipation n’est pas notre sport favori, fort possible que nous passions à côté de tout ce qui a été retenu.

Ainsi quand l’Europe et les États-Unis se partagent déjà le fameux vaccin contre la terrible maladie, nous espérons voir les produits dans nos marchés au début de cette année 2021, à trois conditions cependant.

Un : laisser les produits Moderna et Pfizer aux nantis (car ils sont trop chers) et nous intéresser à nos homologues chinois et russes.

Deux : commencer dès maintenant à racler nos tiroirs, parce que dans ces genres d’exercices, plus on est costaud, plus on a des chances de remporter la mise.

Trois : si possible, nous regrouper avec d’autres pays africains pour que les prix se tassent un tout petit peu plus.

Tout seul, nous n’avons pas les moyens d’obtenir un vaccin.

Il faut donc nous regrouper avec les voisins ou des pays de la CEDEAO ou de l’UMEOA pour pouvoir faire des efforts intéressants.

C’est cela ou rater le coche, car jusqu’ici les médicaments présentés par les Malgache et autres fils du continent ne semblent pas pouvoir même pas soigner personne.

CEBE