Gracié, il se suicide après sa libération

Bakel a été le théâtre d’un drame ce mardi matin. Le ressortissant sierra-léonais I. M. a été retrouvé pendu vers 5 h à la sortie de la localité, quelques heures seulement après sa libération de prison.

Alertés, les gendarmes de la brigade territoriale de Bakel se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage. Après vérification, le corps sans vie a été déposé à la morgue de l’hôpital pour autopsie.

L’enquête a révélé qu’I. M. avait été déféré par la brigade de gendarmerie de Kidira au tribunal d’instance de Bakel pour coups et blessures volontaires. Jugé et condamné à une peine de prison ferme, il avait bénéficié d’une grâce présidentielle, le 31 décembre 2025, selon des sources de Seneweb.

Ce sans domicile fixe n’a finalement été élargi de la prison de Bakel que le lundi 5 janvier 2026. Moins de 24 heures après avoir recouvré la liberté, il a été retrouvé mort, apparemment par pendaison.

Des troubles mentaux évoqués

Selon des sources de Seneweb proches du dossier, I. M. ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales, ce qui pourrait expliquer son geste désespéré quelques heures seulement après avoir retrouvé la liberté.