Grand Magal 2025 : 26 décès recensés

Le bilan des accidents lors du 131e Grand Magal de Touba continue de s’alourdir. Selon les derniers chiffres communiqués ce jeudi 14 août 2025 à 18h00 par le Commandant Yatma Dieye, Chef de Division Informations et Relations Publiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, 507 interventions de toute nature occasionnant 747 victimes dont 26 corps sans vie.

“Sur les 507 interventions, les 270 sont relatives à des accidents de la circulation routière occasionnant 660 victimes dont 22 corps sans vie”, a déclaré le Commandant Yatma Dieye.
L’accident le plus marquant de cette journée du jeudi s’est produit à 12h27 sur la route de Darou Mouhty. Un véhicule de transport en commun, communément appelé « Ndiaga Ndiaye », s’est renversé, occasionnant 24 blessés.
Face à cette recrudescence des accidents, le commandant appelle davantage à plus de respect aux normes du code de la route.

