Grand Magal 2025 : Déjà 12 morts

Le Grand Magal de Touba 2025, qui mobilise chaque année des millions de fidèles mourides, est une fois de plus marqué par une série d’accidents tragiques. Selon un bilan provisoire communiqué ce mardi 12 août à 10 h par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, 12 personnes ont déjà perdu la vie dans le cadre des opérations de secours liées à l’événement.

Le commandant Yatma Diéye, chef de la division des informations et relations publiques de la Brigade, a précisé que les secours ont effectué 209 interventions, dont 131 concernaient des accidents de la circulation. Ces derniers ont fait au total 388 victimes.

L’accident le plus dramatique s’est produit dans la nuit du 11 au 12 août, vers 21 h 25, sur la route de Saint-Louis, à hauteur de Gandon. Un minibus de marque Tata est entré en collision avec un véhicule de transport en commun de type Ndiaga Ndiaye. Le choc a été particulièrement violent, causant la mort de cinq personnes sur le coup. On dénombre également 22 blessés graves et plusieurs blessés légers.

Face à cette situation préoccupante, le commandant Diéye a lancé un appel pressant à la prudence : « Nous exhortons tous les usagers de la route à faire preuve de la plus grande vigilance afin d’éviter que ce pèlerinage ne soit endeuillé davantage. »