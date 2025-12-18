Uploader By Gse7en
Secteur primaire du Sénégal: Pour non-respect des engagements de l’Etat
Grève de 48h de l’Intersyndicale des travailleurs de l’administration

18 décembre 2025

L’intersyndicale des travailleurs de l’administration de concert avec la fédération des syndicats de la santé (Synttas, Sytrapas, Snte, Sates, Smvs, F2S) décrète une grève générale de 48 heures renouvelables, aujourd’hui à partir de 8 heures.


Selon la note signée des secrétaires généraux des syndicats cités plus haut, « l’intersyndicale et la F2S invitent l’ensemble de leurs membres à observer strictement le mot d’ordre de grève ». Ampliation de la note a été faite à tous les délégués du personnel des ministères de l’agriculture et de l’élevage, des pêches, et de la santé ; ainsi qu’à toutes les directions des ministères concernés et services départementaux relevant desdits ministères.

