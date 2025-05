Gros chamboulement à la DGID

Sur proposition du Directeur général des Impôts et des Domaines, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a signé ce lundi l’arrêté portant affectation d’Inspecteurs des Impôts et des Domaines. Ils sont au total 132 à être affectés dans les différents centres et services fiscaux sur l’ensemble du territoire national.

Le Directeur général des Impôts et des Domaines peut toutefois autoriser, dans le cadre de l’exécution de missions d’information et de contrôle, la constitution d’équipes composées d’inspecteurs des impôts de différents services.