Groupe ARC: Un Sénégalais aux commandes

Le sénégalais Ibrahima Cheikh Diong prend à partir de ce 1er septembre 2020 la direction du Groupe ARC et promet un engagement accru en matière de gestion des risques de catastrophe en Afrique. Résident à Johannesburg, le directeur général du groupe ARC (entité formée d’une agence et d’une filiale dédiée à l’assurance), également Sous-Secrétaire général des Nations Unies, est élu pour un mandat de quatre ans.

Fort de 30 ans d’expérience dans la banque d’affaires, la communication et le leadership en Afrique, aux Etats-Unis et en Europe, Ibrahima Cheikh Diong devra donner plus de visibilité à une institution de développement en charge de la mutualisation de la gestion des catastrophes en Afrique. «Je comprends et apprécie pleinement la mission incroyable et le travail exceptionnel de l’ARC”, a-t-il annoncé. “Avec mes collègues professionnels et très efficaces, nous travaillerons sans relâche non seulement pour consolider l’impact du travail de l’ARC dans nos 34 pays membres actuels, mais aussi pour étendre nos interventions en matière de gestion des risques de catastrophe au reste du continent africain» , a-t-il declaré dans le communiqué de l’ARC annonçant sa nomination.

Dans son message, M. Diong a salué son prédécesseur pour son leadership qui a fait de l’ARC un leader continental et mondial de l’assurance en matière de développement. «Je salue une grande personne, Mohamed Beavogui, qui est toujours au service de l’Afrique, pour l’excellent travail qu’il a effectué en cherchant à promouvoir et à développer l’ARC pour en faire un mécanisme continental viable et reconnu de gestion des risques de catastrophe », a-t-il-dit. Il a également remercié les Conseil et Comité et le personnel du Groupe ARC pour la transition harmonieuse qui s’est opérée : «Jamais, au cours de mes 30 ans de carrière, je n’ai connu de processus de transition aussi harmonieux, efficace et hautement professionnel. Ceci constitue un excellent exemple d’un transfert de leadership en douceur en Afrique», a-t-il relevé.

Prenant la parole à l’occasion de la réunion conjointe du Conseil conjoint du Groupe ARC où un accueil officiel a également été réservé à M. Diong, le Dr Ngozi Okonjo-Iweala, présidente du Conseil d’administration de l’Institution de l’ARC, a déclaré : «Il est rassurant de savoir que le Groupe ARC est promis à une bonne continuité, voire à davantage de progrès dans la réalisation de sa mission sur le continent. Nous sommes passés de la couverture des risques de catastrophe pour une poignée de pays au début, à un nombre impressionnant de pays que notre Groupe de pays assurés compte aujourd’hui. Nous avons également réalisé des réformes de gouvernance remarquables qui se sont traduites par une plus grande reconnaissance du travail que nous accomplissons par les différentes parties prenantes et un soutien particulièrement viable de la part des donateurs. M. Ibrahima est un homme d’État avisé et un professionnel accompli ; je parle au nom du Groupe quand je dis que nous n’aurions pas pu connaître meilleure bénédiction que celle d’avoir un Africain aussi accompli pour faire avancer cette institution ».

Ingénieur civil de profession, le nouveau DG du Groupe ARC a à son actif un mélange unique d’expertises transversales qui englobent, entre autres, les services bancaires aux entreprises et d’investissement, la finance structurée et mixte, l’ingénierie financière, la réingénierie des processus d’affaires, la gestion du changement, la mobilisation des ressources, le développement de partenariats, le développement du capital humain, la conception de partenariats public-privé, la gestion des fusions et acquisitions, la gestion de projets, la politique environnementale et l’évaluation d’impact, la gestion des ressources en eau, la gestion du suivi et de l’évaluation, la communication et la planification stratégiques, le développement du secteur privé et le développement de l’infrastructure.

Avec Lesley Ndlovu, Directeur exécutif de l’ARC Ltd (la branche assurance du Groupe ARC), Ibrahima Cheikh Diong s’est dit ravi d’injecter une nouvelle énergie dans l’organisation et de tirer parti de leur riche expérience pour s’appuyer sur les fondations déjà posées par son prédécesseur. M. Diong s’est engagé à travailler avec l’équipe pour identifier des moyens novateurs de faire progresser la gestion des risques de catastrophe et d’améliorer la résilience de l’Afrique aux risques de catastrophe.

En apportant un leadership décisif et clair au Groupe ARC, le nouveau DG du Groupe voit cela comme une opportunité de contribuer de manière significative au développement de l’Afrique et de remplir le mandat de l’ARC pour aider les gouvernements africains à améliorer leurs capacités à mieux planifier, préparer et répondre aux événements météorologiques extrêmes et aux catastrophes naturelles. M. Diong est titulaire d’un Master en Affaires internationales (MIA) avec spécialisation en finance internationale et gestion de la politique environnementale de la School of International and Public Affairs (SIPA) de l’Université Columbia à New York. Ceci s’ajoute à un baccalauréat en génie civil, spécialité gestion des ressources en eau, de l’Université internationale de Hohai à Nanjing, en République populaire de Chine, parmi d’autres diplômes professionnels et titres de compétence reconnus par l’industrie. Il a une maîtrise parfaite de l’anglais, du français, du chinois mandarin et du wolof, et une connaissance pratique du portugais.