Guinaw Rails Sud : Le maire offre aux daaras et personnes vulnérables des vivres…

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Ce samedi 14 mars 2026, l’esplanade Demba Kébé a été le point de convergence de toutes les populations de la commune de Guinaw Rails Sud.

Le Maire Abdoulaye Diop de Guinaw Rails depuis 2002 et son équipe ont célébré en grande pompe la 10ᵉ édition de la Journée de partage et de solidarité, organisée en faveur des daaras, des personnes vivant avec un handicap et des couches vulnérables de la commune. La cérémonie a démarré par un récital du Saint Coran. Les enfants des daaras ont ensuite gratifié l’assistance de quelques versets, au grand bonheur des parents et du public.

Le souhait du maire est de contribuer à soulager leurs souffrances en les dotant de vivres en quantité suffisante afin de couvrir leurs besoins pendant au moins une année, dans l’espoir de réduire considérablement le phénomène de la mendicité.

Les heureux bénéficiaires sont les 8 daaras internats, les 17 daaras externats, l’association des personnes vivant avec un handicap ainsi que les couches les plus vulnérables de la commune.

Ils ont tous reçu des lots très consistants composés notamment de riz, d’huile, de sucre, de pâtes, de savon liquide, de dattes, de seaux et de nattes.

Un hommage vibrant a également été rendu à notre Papa Cheikh Ibrahima Kanté, président de l’Association des maîtres coraniques, par les Yaayus Daara, pour les services inestimables qu’il rend à la communauté.

Les imams, les délégués de quartier, les Bajenu Gox, ainsi que toutes les populations se sont joints à la commune dans une démarche inclusive et participative, contribuant ainsi à la réussite totale de cet événement.

À l’unisson, tous ont formulé des prières pour le Maire, son staff et pour la commune de Guinaw Rails Sud.

Telle est l’économie de cette très belle journée placée sous le signe du partage, de la solidarité et du vivre-ensemble.